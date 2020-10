Serie A, dove vedere Roma Benevento: streaming e diretta TV

Dove vedere Roma Benevento, presentazione del match. Alle ore 20.45 di domenica 18 ottobre allo stadio ‘Olimpico’ la Roma di Paulo Fonseca ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi, il match è valido per il posticipo della 4.a giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi occupano la 10.a posizione in classifica con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro l’Udinese nel match giocato prima della sosta per le nazionali alla ‘Dacia Arena’ di Udine. I campani occupano la 7.a posizione in classifica con 6 punti

(2 vittorie ed 1 sconfitta) e sono reduci dal successo casalingo del ‘Vigorito’ contro il Bologna per 1-0.

Roma che giovedì sarà attesa del debutto in Europa League dove se la vedrà contro lo Young Boys, squadra svizzera.



Roma Benevento sarà diretta dal signor Nicola Giovanni Ayroldi di Molfetta, coaudiuvato dai signori Del Giovane e Galetto, mentre il quarto uomo sarà il signor Piccinini. Var ed Avar saranno rispettivamente i signori Mazzoleni e Fiorito.

Le probabili formazioni di Roma-Benevento

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.

Dove vedere Roma Benevento, diretta TV e streaming