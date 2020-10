Serie A, dove vedere Sassuolo Crotone: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Sassuolo Crotone, presentazione del match. Alle ore 15 di sabato 3 ottobre al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospiterà il Crotone di Giovanni Stroppa, il match è valido per la 3.a giornata del campionato di Serie A.

I neroverdi hanno iniziato con il piglio giusto questo campionato conquistando in 2 giornate di Serie A ben 4 punti pareggiando al primo match della nuova stagione per 1-1 contro il Cagliari nel match giocato al ‘Mapei Stadium’ e vincendo per 1-4 contro il neopromosso Spezia nel match che si è giocato sul neutro dello stadio ‘Manuzzi’ di Cesena. I ‘pitagorici’, invece, hanno iniziato in salita questa nuova stagione di Serie A. Infatti i calabresi hanno perso per 4-1 all’esordio contro il Genoa nella gara disputata a ‘Marassi’ e nella 2.a giornata di campionato è arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Milan nel match casalingo dello stadio ‘Ezio Scida’.

Sassuolo-Crotone sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto di Cassino, coaudiuvato dai signori Peretti e Cipressa, mentre il quarto uomo sarà il signor Antonio Rapuano di Rimini. Var ed Avar saranno rispettivamente i signori Fabbri e Mondin.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Crotone

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy. All. Stroppa.

Dove vedere Sassuolo Crotone, diretta TV e streaming