Serie A, dove vedere Spezia Fiorentina streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Spezia Fiorentina in streaming e diretta tv.

Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena va in scena il match Spezia – Fiorentina, gara valida per la quarta giornata di Serie A.

Lo Spezia è reduce da una pesante sconfitta contro il Milan per 3-0, nonostante il primo tempo avesse giocato molto bene. La squadra neopromossa ha trovato una vittoria (vs Udinese 2-0) nelle prime tre giornate in questo campionato e ora si trova a quota 3 punti in classifica. La Fiorentina si ritrova senza il partente Chiesa e con una situazione abbastanza difficile: dopo la vittoria contro il Torino all’esordio, i Viola hanno trovato due sconfitte contro Inter e Sampdoria e ora sono fermi a 3 punti in classifica.

Lo Spezia sarà senza il suo bomber Galabinov, mentre nella Fiorentina ritorna Ribery. Visti anche i precedenti, il pronostico è in favore della Fiorentina: le due squadre si sono sfidate sei volte nella loro storia (tutte tra il 1930 e il 1939) e lo Spezia non ha mai vinto contro i Viola (tre vittorie e tre pareggi).

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15 e l’arbitro della gara sarà Gianluca Manganiello.

Dove vedere Spezia Fiorentina streaming e diretta tv

La sfida tra Spezia e Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile seguire la partita scaricando l’applicazione sul vostro smartphone, notebook o tablet, oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le credenziali. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire Spezia – Fiorentina in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

