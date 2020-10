Serie A, Fiorentina Sampdoria probabili formazioni: Chiesa ci sarà

− FIORENTINA SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI

Anticipo della terza giornata di Serie A molto interessante al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria. I viola hanno iniziato bene questa stagione, vincendo all’esordio contro il Toro ma perdendo in maniera rocambolesca al Meazza contro l’Inter per 4 a 3. Ottima forma per Franck Ribery, autore di una prova maiuscola contro i nerazzurri, deliziando i 1000 di San Siro con due assist da assoluto fuoriclasse. Dall’altro lato, arriva una Samp già a caccia di punti, dopo i due ko di fila contro Juventus e Benevento. Stranissima l’ultima uscita contro le Streghe, con un primo tempo dominato e chiuso sul parziale di 2 a 1 e un secondo tempo horror, conclusosi con la rimonta firmata Caldirola e Letizia. Ecco nel dettaglio Fiorentina Sampdoria probabili formazioni.

Fiorentina Sampdoria probabili formazioni, Yoshida al centro della difesa

Per il match di domani sera (fischio d’inizio ore 20:45), l’ex Beppe Iachini dovrebbe confermare l’undici che ha perso contro l’Inter. Tra i pali, Dragowski, protetto dal terzetto difensivo composto da Milenkovic, Ceccherini e Caceres. In centrocampo, presente Chiesa nonostante le voci di mercato, con Bonaventura, Amrabat e Castrovilli in mediana e Biraghi a sinistra. In attacco, solito mix di tecnica e velocità con Ribery e Kouamé.

Tra le file blucerchiate, l’unico cambio rispetto al ko di sabato scorso dovrebbe essere quello tra Tonelli e Yoshida, con il giapponese al centro della difesa. In porta, Audero; difesa a 4 composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. In centrocampo, a destra Candreva, in mezzo Ekdal e Verre con Jankto a sinistra. In attacco, esperienza e gioventù con Quagliarella e Bonazzoli.

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé. All. Iachini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri