Serie A, gli infortunati della 6ª giornata: OUT Lukaku e Insigne mentre rientrano Ronaldo e Donnarumma

Sabato 31 ottobre 2020 prenderà il via la sesta giornata del campionato di Serie A. Questo turno inizierà con l’anticipo delle ore 15:00 dello stadio Enzo Scida, con la sfida Crotone-Atalanta, e terminerà lunedì 2 novembre con il posticipo del monday night dello stadio Bentegodi, con la sfida Hellas Verona-Benevento. Importante, visto i tanti incontri ravvicinati ed anche importanti, la situazione degli infortunati in ogni formazione. Ecco di seguito l’elenco aggiornato di tutti gli infortunati, squadra per squadra, che salteranno la sesta giornata del campionato di Serie A e i tempi di recupero.



Serie A – Tutti gli infortunati

ATALANTA:

Caldara – Operato al tendine rotuleo (Rientro inizio gennaio);

Carnesecchi – Positivo al coronavirus (Da valutare);

De Roon – Lesione all’adduttore (Rientro metà novembre);

Gosens – Problema al polpaccio (Da valutare);

Piccini – Fastidio all’adduttore (Da valutare).

BENEVENTO:

Barba – Problema muscolare (Da valutare).

BOLOGNA:

Dijks – Operato al piede (Rientro metà dicembre);

Mbaye – Risentimento all’ileopsoas (Da valutare);

Medel – Lesione al gemello (Rientro metà novembre);

Poli – Frattura del perone (Rientro metà dicembre);

Sansone – Risentimento ai flessori (Da valutare);

Santander – Operato al ginocchio (Rientro fine febbraio);

Skov Olsen – Frattura di una vertebra (Rientro inizio dicembre).

CAGLIARI:

Ceppitelli – Lesione al retto femorale (Rientro metà novembre);

Luvumbo – Fastidio muscolare alla coscia (Da valutare);

Pinna – Lesione al collaterale mediale (Rientro fine novembre).

CROTONE:

Dragus – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Molina – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Riviere – Lesione al retto femorale (Rientro metà novembre).

FIORENTINA:

Borja Valero – Problema muscolare (Da valutare);

Ger. Pezzella – Lesione alla caviglia (Rientro fine novembre).

GENOA:

Cassata – Problema muscolare (Da valutare);

Shomurodov – Problema ai flessori (Rientro metà novembre);

Sturaro – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio novembre);

Zappacosta – Lesione al retto femorale (Rientro metà novembre).

INTER:

Lukaku – Risentimento all’adduttore (Da valutare);

Sanchez – Risentimento all’adduttore (Da valutare);

Sensi – Risentimento muscolare alla coscia (Rientro metà novembre);

Skriniar – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Vecino – Operato al ginocchio (Rientro metà novembre).

JUVENTUS:

Alex Sandro – Lesione al semimembranoso (Rientro metà novembre);

De Ligt – Operato alla spalla (Rientro inizio novembre).

LAZIO:

Cataldi – Problema fisico (Da valutare);

Escalante – Problema ai flessori (Da valutare);

Lucas Leiva – Problema fisico (Da valutare);

Luiz Felipe – Problema fisico (Da valutare);

Lulic – Operato alla caviglia (Rientro inizio novembre);

Proto – Operato al braccio (Rientro metà dicembre);

Radu – Distrazione ai flessori (Rientro inizio novembre);

Strakosha – Problema fisico (Da valutare).

MILAN:

Musacchio – Operato alla caviglia (Rientro inizio novembre).

NAPOLI:

L. Insigne – Contrattura alla coscia (Rientro metà novembre).

PARMA:

Brunetta – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Busi – Lesione al semitendinoso (Rientro inizio novembre);

Colombi – Trauma contusivo a una spalla (Da valutare);

Laurini – Distrazione ai flessori (Da valutare);

Mihaila – Problema fisico (Da valutare).

ROMA:

Calafiori – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Diawara – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Pastore – Operato all’anca (Rientro inizio novembre);

Santon – Lesione ai flessori (Rientro fine novembre);

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro marzo 2021).

SAMPDORIA:

Gabbiadini – Infiammazione basso addominale (Da valutare);

A. Silva – Problema alla caviglia (Da valutare).

SASSUOLO:

Defrel – Problema fisico (Da valutare);

Haraslin – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Romagna – Lesione al tendine rotuleo (Rientro metà dicembre);

Toljan – Positivo al coronavirus (Da valutare).

SPEZIA:

Capradossi – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro gennaio 2021);

Erlic – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Galabinov – Lesione al quadricipite (Rientro metà novembre);

Mastinu – Stiramento all’alluce e microfrattura al malleolo (Da valutare);

Mattiello – Lesione al polpaccio (Rientro inizio novembre);

Ramos – Lesione al quadricipite (Rientro inizio novembre);

Sala – Lesione all’adduttore (Da valutare);

Zoet – Lesione all’adduttore (Rientro fine dicembre).

TORINO:

Baselli – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro metà novembre);

Izzo – Contusione al ginocchio (Da valutare).

UDINESE:

Coulibaly – Problema fisico (Da valutare);

Jajalo – Problema al ginocchio (Rientro metà novembre);

Prodl – Problema muscolare (Da valutare);

Walace – Problema al quadricipite femorale (Da valutare).

VERONA:

Benassi – Lesione al gemello (Rientro metà novembre);

Ceccherini – Risentimento al polpaccio (Da valutare);

Cetin – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio novembre);

Danzi – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio novembre);

Di Carmine – Lesione al muscolo otturatore (Rientro metà novembre):

Faraoni – Problema al polpaccio (Da valutare);

Favilli – Lesione al semitendinoso (Rientro metà novembre);

Gunter – Positivo al coronavirus (Da valutare);

Lovato – Postumi distrattivi all’articolazione del ginocchio (Da valutare);

Ruegg – Problema alla caviglia (Da valutare);

Veloso – Lesione al polpaccio (Rientro metà novembre).