Serie A Milan Spezia probabili formazioni: spazio a Tonali

− MILAN SPEZIA PROBABILI FORMAZIONI

Fischio d’inizio domenica 4 ottobre ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri arrivano al match in un grandissimo stato di forma, confermato dall’incredibile qualificazione ai gironi di Europa League dopo la pazza partita contro il Rio Ave di giovedì . Ci sono voluti ben 24 rigori, per rivedere il Milan nuovamente giocare in una grande competizione europea. Bene anche lo Spezia, che dopo il ko di domenica scorsa contro il Sassuolo, ha trovato una storica prima vittoria in Serie A a Udine, grazie alla doppietta del gigante bulgaro Galabinov. Rossoneri, che dovranno sopperire alle gravi assenze offensive di Ibra e Rebic, ma attenzione al nuovo arrivo Hauge, già convocato per il match di domani. Nel dettaglio Milan Spezia probabili formazioni.

Milan Spezia probabili formazioni, bagarre Castillejo-Brahim Diaz

Nei rossoneri, mister Pioli deve fare a meno degli infortunati di lusso Romagnoli, Ibrahimovic e Rebic. Tra i pali, il solito Donnarumma, protetto dal quartetto difensivo composto da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. In centrocampo, Tonali dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Bennacer; sulla trequarti, bagarre spagnola tra Castillejo e Diaz, con il primo favorito per una maglia da titolare, poi conferme per Calhanoglu e Saelemaekers. Terminale offensivo, il baby Colombo.

Tra le file liguri, fuori lo squalificato Terzi e l’infortunato Zoet. Dunque, tra i pali ci sarà Rafael, con Sala, Erlic, Chabot e Ramos in difesa. Il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Bartolomei, Ricci e dal giovane Maggiore. Mentre in avanti, centimetri e corsa con Verde a destra, Galabinov punta centrale e Gyasi a sinistra.

Probabili formazioni Milan Spezia

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers, Colombo. All. Pioli

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, Ricci, Maggiore;Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano