Napoli-Atalanta probabili formazioni: scontro diretto per l’alta classifica – Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A è pronto a riprendere: iniziando dal match Napoli-Atalanta. Entrambe hanno fame e voglia di restare in alto, considerando l’eccellente inizio: da una parte ci sono i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che sono a punteggio pieno dopo le vittorie conquistate contro Torino, Lazio e Cagliari (sfornando record su record); dall’altra i partenopei che, in attesa dell’esito della sfida con la Juventus, non vogliono lasciare punti per strada. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Napoli-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Gasperini

I padroni di casa schiereranno un classico 4-3-3 ben rodato con tanto di tridente formato da Politano, Osimhen e Mertens. Ruiz cercherà di dare qualità e quantità a centrocampo, mentre Manolas e Koulibaly saranno il cardine della difesa partenopea. Per quanto riguarda invece l’Atalanta, formazione tipo considerando anche il doppio impegno in Champions League: 3-4-1-2 con Malinovskyi a sostegno di Zapata e Gomez. Freuler ritornerà nel suo ruolo originale accanto a De Roon, mentre Romero partirà dall’inizio. Da contare anche la possibile convocazione sia di Miranchuk e soprattutto di Josip Ilicic: in netta ripresa rispetto ai mesi scorsi.

