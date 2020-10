Serie A, Sampdoria Lazio probabili formazioni: novità Muriqi

− SAMPDORIA LAZIO PROBABILI FORMAZIONI

La quarta giornata di Serie A vedrà in campo alle 18 Sampdoria e Lazio. A Marassi, scenderanno due squadre in cerca di conferme e continuità. I padroni di casa hanno trovato i primi tre punti della stagione proprio nell’ultima partita prima della sosta. Grande colpaccio in casa della Fiorentina per 2 a 1, con i gol di Quagliarella e Verre. I blucerchiati si sono rinforzati negli ultimi giorni di mercato, grazie agli arrivi, entrambi dal Monaco, di Adrien Silva e di Keita Baldè. La Lazio di Inzaghi è, invece, a quota 4 punti in classifica, dopo il successo all’esordio contro il Cagliari, il ko interno contro l’Atalanta e il pari contro l’Inter. Nei biancocelesti mancherà lo squalificato Immobile, che si è beccato una giornata dopo lo schiaffone rifilato a Vidal nell’ultimo match di campionato. Nel dettaglio Sampdoria Lazio probabili formazioni.

Sampdoria Lazio probabili formazioni, Keita dalla panchina

Nelle fila blucerchiate, mister Ranieri dovrà fare a meno ancora di Manolo Gabbiadini. Il suo 4-4-2 sarà composto da Audero tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa; ai lati Candreva e Jankto, con il neo arrivato Adrien Silva, che agirà in coppia con Ekdal. In avanti, spazio alla coppia formata da Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez.

Parecchie assenze nella Lazio, che sarà priva di Lazzari, Immobile, Bastos, Luis Felipe, Lulic, Radu e il neo-acquisto Pereira. Dunque, in porta sempre Strakosha, Patric, Parolo e Acerbi a completare il pacchetto arretrato; il centrocampo a 5 sarà composto da Anderson, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares. Mentre in avanti, coppia inedita formata da Correa e dal kosovaro Muriqi.

Probabili formazioni Sampdoria Lazio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Anderson, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. Inzaghi