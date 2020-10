Serie A TIM, dove vedere Milan-Spezia in streaming e diretta tv

Oggi alle 18:00 si gioca Milan-Spezia, valida per la terza giornata di Serie A TIM. Le squadre scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano, accessibile ad un numero massimo di mille persone. Prima di capire dove vedere Milan-Spezia in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I rossoneri sono quinti in campionato (6 punti), frutto di due vittorie per 2-0 su Bologna e Crotone e vengono dal sudato successo ai rigori contro il Rio Ave ai preliminari di Europa League. Il trascinatore del Diavolo Ibrahimovic è ancora alle prese con il contagio per Covid-19 e nella formazione titolare dovrebbe trovare spazio il giovane Colombo. Gli Aquilotti sono decimi in classifica (3 punti), stabili in mezzo alla classifica grazie alla recente vittoria sull’Udinese con doppietta di Galabinov. Proprio l’attaccante bulgaro è l’unico giocatore dei liguri ad essere andato a segno finora (3 gol su 3).

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 2014, una vittoria del Milan per 3-1 in Coppa Italia. L’arbitro della sfida sarà Marco Serra; assistenti Di Vuolo e Raspollini; quarto uomo Pairetto. In sala Var opereranno Valeri e Tolfo. Non ci resta che scoprire dove vedere Milan-Spezia in streaming e diretta tv.

Dove vedere Milan-Spezia in diretta tv

La sfida Milan-Spezia avrà luogo nel pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match fa parte delle 7 partite del turno in esclusiva su Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 483 per chi ha l’abbonamento sul digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 251 e 271 del satellite). La telecronaca e il commento della partita sono stati affidati alla coppia Gentile-Marchegiani.

Dove vedere Milan-Spezia in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Milan-Spezia in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.