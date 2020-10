Serie A, Udinese Parma probabili formazioni: ballottaggio Deulofeu-Okaka

− UDINESE PARMA PROBABILI FORMAZIONI

Domani alle ore 18 alla Dacia Arena, Udinese e Parma scenderanno in campo con l’obiettivo di racimolare punti dopo un inizio di annata non proprio esaltante. I friulani sono, infatti, ancora a bocca asciutta dopo tre turni di campionato, a causa delle sconfitte contro Spezia, Verona e Roma. Gotti, comunque, potrà contare sulla permanenza sicura di De Paul e sulla rapidità del nuovo acquisto offensivo, Gerard Deulofeu. Tre punti in graduatoria, invece, per il Parma, vittorioso nell’ultima sfida pre sosta, contro il Verona. Brutte notizie, tuttavia, per Liverani che dovrà fare a meno di ben sei giocatori, tra cui la punta Roberto Inglese. Nel dettaglio Udinese Parma probabili formazioni.

Udinese Parma probabili formazioni, esordio di Cyprien nei ducali

I padroni di casa dovranno fare a meno di Jajalo, Stryger Larsen, Mandragora, Musso e Walace. In porta andrà Nicolas, con il trio arretrato che sarà composto da Rodrigo Becao, De Maio e Samir. In centrocampo, la linea a cinque vedrà ai lati Molina con l’olandese Ouwejan a sinistra, mentre in mezzo, De Paul, Arslan e Roberto Pereyra. In avanti, Deulofeu potrebbe scalzare Okaka per una maglia da titolare, affianco di capitan Lasagna.

Nel Parma, Liverani opterà sempre per il suo 4-3-1-2. Tra i pali Sepe, con quartetto difensivo formato da Laurini a destra, Iacoponi e Bruno Alves centrali e Pezzella a sinistra. In centrocampo, novità Cyprien, il neo acquisto arrivato in prestito dai francesi del Nizza, coadiuvato da Hernani e Kurtic. Sulla trequarti agirà lo sloveno Kucka, mentre in avanti ancora il duo 4×4 composto da Gervinho e Karamoh.

Probabili formazioni Udinese Parma

Udinese (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Deulofeu. All. Gotti

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh. All. Liverani