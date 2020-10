Sky, ecco come ottenere lo sconto per i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport

Sky ha sofferto non poco il calo di abbonati in questo burrascoso 2020. Il lockdown ha generato un vortice di polemiche nei confronti della pay tv, la quale non sarebbe venuta incontro ai propri abbonati. In molti invocavano un taglio importante dei costi, data la sospensione dei campionati. Taglio che non c’è stato se non in parte e ciò ha portato inevitabilmente alla disdetta di 400.000 abbonati. Per compensare in parte questo torto fatto dall’azienda alla clientela, Sky mette sul piatto un’interessante offerta relativa ai pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

L’offerta di Sky offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio su digitale terrestre a 34,90 euro al mese, anziché a 44,90 euro al mese, per 12 mesi. Sono presenti in questo abbonamento annuale, pure i pacchetti d’intrattenimento Sky come cinema e le serie tv di Premium. Compresa anche l’opzione Sky Go, app che permette all’abbonato di gustarsi i canali Sky in streaming direttamente dal proprio dispositivo smartphone, tablet, pc o notebook. Ora vediamo nel dettaglio cosa prevedono i due pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

Sky Calcio e Sky Sport, i dettagli

SKY CALCIO

– Le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League

– Diretta Gol delle partite di UEFA Champions League e UEFA Europa League di tutte le squadre europee;

– La Premier League con 1 partita a turno;

– Una partita di Serie A TIM a turno;

– Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP;

– Una selezione di partite della NBA;

– Il tennis con una selezione di eventi degli ATP Masters 1000 e le migliori partite di Wimbledon;

– Una selezione di canali anche in HD.

SKY SPORT

– La Serie A TIM, con 7 partite su 10* ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione, fino al 2021;

– News, rubriche e approfondimenti pre e post partita con la squadra di commentatori di Sky Sport;

– Una selezione di canali anche in HD.