Tra oggi e domani si disputerà la terza giornata del campionato di Serie A, che poi osserverà la settimana prossima un turno di riposo per via degli impegni delle nazionali in Nations League e nelle amichevoli. Il programma in realtà è cominciato ieri sera con l’anticipo delle ore 20.45 tra Fiorentina-Sampdoria.

Oggi invece ci saranno Sassuolo-Crotone (ore 15) e Udinese-Roma (ore 20.45), mentre Genoa-Torino in programma alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi per i tanti giocatori rossoblu che hanno preso il Covid-19.

Il lunch match domenicale vedrà affrontarsi Atalanta-Cagliari, mentre alle ore 15 si giocherà il big match Lazio-Inter, Benevento-Bologna e Parma-Verona. Il programma terminerà con Milan-Spezia (ore 18) e Juventus-Napoli (ore 20-45), l’incontro più importante di giornata.

Telecronisti Serie A, 3.a giornata: il programma di Sky e DAZN

Fiorentina-Sampdoria, venerdì 2 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

Sassuolo-Crotone, sabato 3 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Giancarlo Marocchi

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Dario Marcolin

Benevento-Bologna, domenica 4 ottobre ore 15 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Lorenzo Minotti

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi

Parma-Verona, domenica 4 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Renato Zaccarelli

Milan-Spezia, domenica 4 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Juventus-Napoli, domenica 4 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani