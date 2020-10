Ufficiale il rinvio di Genoa-Torino.

La Lega Serie A ha comunicato la sua decisione definitiva che prevede il rinvio del match Genoa-Torino, partita che si sarebbe dovuta disputare Sabato pomeriggio alle 18.00.

Tale provvedimento è stato emanato in virtù dei 11 giocatori genoani risultati positivi al Coronavirus ( Cassata, Lerager, Marchetti, Lorenzo Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone, Zappacosta, Behrami, Melegoni ) e di quattro membri dello staff.





A questa ordinanza si allega la deliberazione disposta dall’Uefa: qualora una squadra abbia 13 giocatori a disposizione (portiere compreso), la partita si potrà svolgere regolarmente. La squadra che non scenderà in campo subirà una sconfitta a tavolino. Tuttavia, ogni società avrà a disposizione un bonus da utilizzare solo una volta per tutta la durata dell’intera stagione, senza incorrere nella sconfitta a tavolino. Il rinvio si potrà, dunque, chiedere in caso di 10 positivi nell’arco di una settimana.

Fortunatamente, gli ultimi tamponi che sono stati effettuati al Napoli (in seguito all’incontro della scorsa Domenica proprio contro il Genoa), sono risultati tutti negativi.

I rischi a cui l’intera componente del calcio italiano potrebbe esporsi sono molteplici, specialmente in questa particolare situazione sociale e sanitaria, per cui le autorità cercheranno di disporre le norme che riterranno più sicure, al fine di garantire la salute di tutti.