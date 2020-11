Varriale, che litigio con un tifoso della Juve: “Questa modesta Real Sociedad in Liga ha 7 punti in più del Barcellona che ha dato una lezione alla sua Juventus”

Il Napoli batte la Real Sociedad in Europa League, arriva il tweet di Varriale. Dopo il successo del Napoli in Europa League sul campo complicato della Real Sociedad, è arrivato come di consueto il tweet del direttore della Rai, Enrico Varriale, che ha sottolineato la prestazione degli uomini di Gattuso: “Tre punti fondamentali per @sscnapoli che espugna il campo della @RealSociedad grazie a un gol di @MPolitano16. Gara di grande accortezza tattica degli uomini di #Gattuso che imbrigliano la capolista della Liga, cui non concedono nulla, con un monumentale @kkoulibaly26 su tutti”.



Varriale definisce la Real Sociedad squadra modesta, ecco la replica di un tifoso della Juventus. Un tifoso della Juventus a più riprese aveva punzecchiato Varriale focalizzando l’attenzione sull’aggettivo “modesta”. Infatti la scorsa settimana Varriale aveva definito la Dinamo Kyev avversario modesto per la Juventus di Pirlo. Non si è fatto attendere il tweet del tifoso juventino: “Diretto’ ma il Real era ottimo…coriaceo o modesto?”

Varriale, che frecciatina nei confronti del tifoso bianconero. Non si è fatta attendere la replica di Varriale che risponde così al tifoso della Juventus: “Squadra talmente modesta questa Real Sociedad, che in Liga ha appena 7 punti in più del Barcellona che ieri alla sua squadra ha inflitto una discreta lezione. Buona serata piccolo creti…“