La partita contro il Cagliari è ormai alle porte, e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è una grande occasione da sfruttare nella maniera migliore possibile: dopo le vittorie con Lazio e Torino (sempre in trasferta) che hanno ridato grande fiducia a tutto il gruppo, si ha la possibilità di fare 9 punti e salire in testa alla classifica. Contesto tanto particolare quanto esaltante, ma non sicuramente facile: dall’altra parte ci sono i sardi rossoblu che hanno bisogno di risollevare la china dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime due giornate di Serie A. Aldilà delle porte chiuse, il popolo atalantino non manca mai quando si tratta di sostenere la squadra, e prima della partita è successo un particolare episodio.

Scortati tra onore e gloria: che affetto per l’Atalanta – Gli ultras dell’Atalanta, prima della sfida contro il Cagliari, hanno scortato (con tanto di motorini) il pullman della squadra fino all’ingresso del Gewiss Stadium. Un gesto che non sorprende visto l’affetto del popolo nerazzurro nei confronti di questa Dea formato Europa: nella speranza non solo di aver dato quella carica in più ai ragazzi di Gian Piero Gasperini, ma anche di ritornare sugli spalti il prima possibile. Un grande gesto per un grande tifo.

