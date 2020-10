WANDA NARA STUZZICA L’INTER E SI COMPLIMENTA COL MILAN – Mauro Icardi non è più a Milano, ma vive a Parigi e sembra finalmente essere felice nel PSG. Con la squadra francese ha sfiorato la vittoria della Champions, e sta trovando la via del gol con discreta regolarità nonostante la folta concorrenza in attacco. Nonostante sia lontano dal capoluogo lombardo, però, lui e sua moglie Wanda Nara continuano a far parlare di sé tra i tifosi dell’Inter per via delle continue frecciate e battute di scherno scagliate soprattutto dalla signora Icardi. Al termine del derby di ieri, vinto per 2-1 dal Milan, Wanda ha deciso di aggiungere un altro capitolo alla vicenda con una storia Instagram di fuoco, che farà discutere e infuriare i tifosi della Beneamata.

Wanda Nara stuzzica l’Inter: “Complimenti ai miei amici del Milan”

L’ex modella argentina, ora procuratrice del marito, ha di fatto esultato per la vittoria del Milan nel derby della Madonnina di ieri sera, che ha visto i rossoneri sconfiggere 2-1 l’Inter grazie ad una splendida doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Wanda Nara ha deciso di rifilare una stoccata “gratuita” ai tifosi e alla società interista, con una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo: ecco, infatti, la foto di un’abbraccio tra lei e il marito vestito con la maglia nerazzurra, con la didascalia “Senza il mio amore non c’è derby. Complimenti ai miei amici del Milan“. Insomma, non è esattamente un rapporto tutto rose e fiori quello tra Wanda e il mondo Inter: l’addio di un anno fa, per i modi e i toni usati, si fa ancora sentire, e non sembra possibile che ritorni a regnare la pace tra le due parti.