Zoff da fiducia a Pirlo: “La vera Juve si vedrà presto”

Non è minimamente preoccupato dalla situazione critica attuale della Juventus, Dino Zoff, che l’ambiente Juve lo conosce bene. Infatti, la leggenda bianconera di momenti altalenanti della Vecchia Signora ne ha visti tanti, ma questo non lo reputa neppure uno di quelli, ma soltanto un periodo di ricostruzione, in cui la squadra, sotto la guida di Pirlo ha bisogno di ritrovare la propria identità. Queste le parole di Zoff, che intervistato dal Corriere Torino, afferma:

«Secondo me è solo una questione di tempo, presto vedremo la vera Juve. La situazione ora è quella che è, ma la squadra è forte e ricca di campioni, prima o poi verrà fuori come sempre il suo vero valore»



Effettivamente con l’organico di rilievo che ogni partita la Juventus schiera in campo è difficile credere in una mancata di ripresa. Certo, come ogni progetto necessiterà di tempo e cure, di passi falsi e scosse di assestamento, ma le prospettive per la riuscita della realizzazione del progetto di Pirlo ad oggi sono buone, bisogna avere soltanto grande fiducia. Questo il messaggio generale che trapela dalle parole di Zoff, nonostante tutto intorno non si stia creando un grande clima di fiducia nei confronti del lavoro di questa nuova Juventus.