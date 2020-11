Atalanta, allenamento a porte chiuse in quel di Zingonia. Le ultime dal Centro Bortolotti

Mancano soltanto due giorni alla sfida contro lo Spezia, e l’Atalanta è pienamente concentrata a portare a casa i tre punti prima della sfida in quel di Liverpool contro i Reds. L’obiettivo è quello di rimanere incollati ad alta quota, vista la classifica abbastanza corta dove la Serie A 2020 2021 non ha ancora una padrona ben precisa (al di là che la Juventus sia ancora la squadra da battere). Gli uomini di Gasperini stanno lavorando a pieno regime, contando anche del rientro non solo dei nazionali, ma anche di Piccini: giocatore ritornato ad allenarsi in gruppo dopo settimane di attesa. Ecco il report sugli allenamenti fatti dai nerazzurri per quanto concerne la giornata di ieri in quel di Zingonia: tra recuperi di alcune pedine e programmi al Centro Bortolotti odierni.

Allenamento continuo in casa Atalanta: il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia

Il comunicato dell’Atalanta (pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale) diramato recita: “Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita di sabato 21 novembre contro lo Spezia a Cesena per l’8ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. I nerazzurri si sono allenati questa mattina: partitella con i ragazzi della Primavera, lavoro a parte per Caldara e Ruggeri. Domani, giovedì 19 novembre, la squadra si allenerà al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.