La partita contro l’Inter è alle porte, e per l’Atalanta c’è bisogno di una scossa. L’obiettivo è quello di ritrovare quel gioco che l’aveva contraddistinta in questi anni. Certo, la classifica è ottima, ma la batosta con il Liverpool non deve passare in secondo piano. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia: tra indisponibili e conferme in vista del match di dopodomani.

Il programma dell’Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia

Comunicato Atalanta BC – Ripresa degli allenamenti, questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare l’Inter domenica alle 15 al Gewiss Stadium nella 7ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Hanno lavorato a parte de Roon, Robin Gosens, Hateboer e Romero. Domani, venerdì 6 novembre, è in programma, sempre a Zingonia e a porte chiuse, un altro allenamento al pomeriggio.

English version – Afternoon training at the Bortolotti Centre Training has resumed this afternoon, Thursday 5 November, at the Bortolotti Training Centre ahead of the next fixture which will see the Nerazzurri face Inter on Sunday 8 November at 15 CET at the Gewiss Stadium in the 2020-2021 Serie A TIM matchday 7. De Roon, Gosens, Hateboer and Romero trained separately. Another afternoon training behind closed doors is scheduled for tomorrow, Friday 6 November, in Zingonia.