A distanza di quasi cinque anni, è molto strano pensare che uno dei perni della difesa atalantina era considerato un giocatore di passaggio quando arrivò nel gennaio del 2016. Berat Djimsiti ha fatto passi da gigante in queste annate, dando sicurezza, grinta e compattezza ad un reparto molto altalenante. Insieme a Toloi e Romero è protagonista di un terzetto che si sta dando i suoi frutti: contesto dove si può soltanto migliorare. Il numero 19 nerazzurro si dimostra anche ottimo in termini di statistici: non solo in Italia, ma anche in campo europeo.

Mago dei duelli aerei: Djimsiti certezza anche con un confronto europeo – Secondo quanto è stato riportato nelle ultime ore sul web, analizzando le percentuali dei duelli aerei vinti, il difensore dell’Atalanta Djimsiti è al secondo posto con una percentuale pari al 95,7% (davanti a Berat solo Zouma del Chelsea): dietro di lui calciatori del calibro di Maguire (Manchester United), Varane (Real Madrid), Nascimento (Bordeux), Tonelli (Sampdoria), Mina (Everton), Badé (Lens), Tarkowski (Burnley) e Sané (Shalke 04). Le statistiche sono solo una piccola parte di quello che fa il numero 19 nerazzurro, ma è un dato che fa capire il potenziale del giocatore albanese in difesa: una vera e propria certezza in casa Atalanta.