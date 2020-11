Dopo mesi di attesa, in vista della partita contro lo Spezia (che si terrà allo stadio Dino Manuzzi di Cesena), Gasperini potrà contare sull’esterno destro Piccini: ritornato finalmente a disposizione dell’Atalanta. Il periodo dei vari infortuni che lo avevano tenuto lontano fin dal primo giorno in cui è arrivato alla corte bergamasca (aveva riscontrato una frattura della rotula fin dall’anno prima con il Valencia) è soltanto un lontano ricordo, così come tutti quei punti interrogativi sul suo impiego. Sabato la Dea ritornerà in campo e non è da escludere un suo impiego tanto atteso, soprattutto dopo i problemi riscontrati sulla fascia.

Voluto, aspettato e chiamato in causa: l’Atalanta conta su Piccini – Quando Castagne è stato venduto al Leicester per la sonora cifra di 25 milioni di euro, Gasperini è stato chiaro sul suo sostituto: l’acquisto di Cristiano Piccini è stato esplicitamente voluto dal mister di Grugliasco. Giocatore dalla grande esperienza (soprattutto europea) che poteva compensare l’assenza del belga. Purtroppo il suo infortunio lo ha tenuto lontano più del dovuto, e nel frattempo Depaoli non è stato all’altezza. Ora però le cose sono migliorate: lo stesso Piccini è finalmente ritornato ad allenarsi con il gruppo, e la voglia di dimostrare il proprio valore è tanta. A partire da sabato contro lo Spezia (con la Champions dietro l’angolo).