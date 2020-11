Atalanta-Inter probabili formazioni: tra certezze e qualche dubbio tattico

Atalanta-Inter probabili formazioni: l’equilibrio da ritrovare – Entrambe vengono da una sconfitta non indifferente in Champions League, e in campionato hanno bisogno di ritrovare quell’equilibrio che le ha sempre contraddistinte. Il “derby” nerazzurro tra un’Atalanta alla ricerca del suo gioco e un’Inter sesta in classifica è un match dove il pareggio non serve praticamente a nessuno: serve una scossa, e i tre punti sono assolutamente obbligatori. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni.

Atalanta-Inter probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Conte

Per quanto riguarda l’Atalanta, verrà schierata la classica formazione tipo: 3-4-1-2 con Gomez a sostegno di Luis Muriel e Zapata. Pasalic verrà affiancato a Remo Freuler; Mojica ci sarà dal primo minuto sulla fascia sinistra. Fiducia in Romero, Djimsiti e Toloi sulla retroguardia. Dall’altra parte i nerazzurri di Antonio Conte schiereranno lo stesso modulo dei bergamaschi: De Vrij, Ranocchia e Kolarov daranno solidità in difesa; chiavi del centrocampo a Barella e Brozovic, reparto offensivo con Perisic e Lautaro Martinez.

Atalanta-Inter probabili formazioni