Atalanta-Verona probabili formazioni: la presentazione del match – Duello ad alta quota tra l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Juric. Entrambe esprimono un calcio bello da vedere, e i tre punti sono l’ovvietà di chi vuole fare un passo importante in classifica: specialmente per la Dea che viene dalla storica vittoria di Liverpool contro i Reds per 2-0. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Verona probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Qui Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Djimsiti e Romero a comporre la difesa orobica, Hateboer sulla fascia destra, Robin Gosens fisso invece sulla sinistra, il duo Freuler-De Roon a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Papu Gomez sulla trequarti del campo a sostenere la coppia colombiana composta da Muriel e Zapata.

Qui Verona – Per quanto riguarda il Verona di Juric, 3-4-2-1 puntato ad attaccare: Barak e Zaccagni sosterranno l’unica punta Di Carmine (vista l’assenza di Kalinic). Centrocampo composto da Ilic, Veloso, Dimarco e l’ex Tameze. Chiavi della difesa a Ceccherini, Dawidowicz e Magnani.

Atalanta-Verona probabili formazioni