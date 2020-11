Bologna Napoli dove vedere: streaming e diretta tv

− BOLOGNA NAPOLI DOVE VEDERE

Domani 8 novembre allo stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena il match tra Bologna e Napoli, valido per la settima giornata di Serie A. I felsinei sono alla ricerca della continuità dopo le due vittorie consecutive contro Cagliari in campionato e Reggina in Coppa Italia. Curioso dato negativo della squadra di Mihajlovic , che subisce reti in campionato da più di un anno, ultima porta inviolata datata 25 settembre 2019 (0-0 contro il Genoa). Il Napoli, invece, dopo il ko contro il Sassuolo per 2 a 0 in casa, vuole immediatamente rialzarsi, galvanizzato dal successo settimanale in Europa League, contro il Rijeka. Ecco nel dettaglio Bologna Napoli dove vedere.

Bologna Napoli dove vedere, streaming e diretta Sky

Il match tra Bologna e Napoli si svolgerà domani 8 novembre allo stadio Dall’Ara con calcio d’inizio alle ore 18:00. La gara sarà trasmessa sull’emittente satellitare Sky e precisamente sui canali Sky Sport Serie A (ch. 202 e 249 del satellite, ch. 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 251 del satellite). Inoltre, per gli abbonati Sky, sarà possibile vedere la partita anche sulla piattaforma streaming Sky Go e Now TV, fruibili tramite vari dispositivi, quali: laptop, smartphone, tablet e tanti altri. La telecronaca, invece, sarà affidata al duo Trevisani-Adani.