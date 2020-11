Bolt su Cristiano Ronaldo: “Oggi mi batterebbe”

Usa parole di stima per il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di Juventus24, afferma:

«Cristiano Ronaldo? Oggi in velocità vincerebbe lui di sicuro, anche perché è ancora in attività. Lavora duro tutti i giorni e per me è un superatleta, è sempre al top, sempre concentrato»

Ed effettivamente dice la verità l’ex campione del mondo e campione olimpico di velocità, oltre che detentore del record mondiale di 100 e 200 metri e anche della staffetta 4×100. Cristiano Ronaldo, ad oggi, è probabilmente il calciatore più in forma del mondo, nonostante la recente positività al Covid, che l’ha costretto a lungo lontano dal campo e dagli allenamenti… di gruppo. Infatti, il duro lavoro del giocatore è continuato a casa, tanto che al suo ritorno sembrava quasi non si fosse fermato mai.

Ma tutto questo non stupisce, se si pensa che ciò che rende Cristiano Ronaldo tale, è proprio la sua cura maniacale per la forma fisica e l’alimentazione, affinché le sue prestazioni possano essere sempre al top. Gli allenamenti ai quali si sottopone con le squadre in cui milita sembrano non essere abbastanza per lui, che tornato a casa, ricomincia da capo, talvolta anche in compagnia del figlio maggiore.