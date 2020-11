CALENDARIO FIORENTINA FINO A NATALE: NON SARÀ IN DISCESA PER PRANDELLI – La Fiorentina ha preso la decisione di esonerare Beppe Iachini, visto che con lui la squadra viola non stava ingranando ed aveva totalizzato solo 8 punti in sette partite. La scelta di riportare a Firenze Cesare Prandelli, dopo le grandi stagioni e gli ottimi risultati che aveva ottenuto una decina di anni fa, è stata ben studiata, e Commisso è convinto che porterà una ventata d’aria fresca in un ambiente depresso. La squadra allenata fin ad ora da Iachini ha mostrato diverse difficoltà, ma Prandelli ha già studiato diverse soluzioni per ovviare ad alcuni problemi evidenziati durante la precedente gestione.

Calendario Fiorentina fino a Natale: dal Benevento alla Juventus

Dal 22 novembre al 22 dicembre sarà un incredibile tour de force per tutti i club di Serie A, che in un mese dovranno affrontare ben sette match. I Viola cominceranno dalla sfida casalinga col Benevento, per poi vedersela nel durissimo scontro contro il Milan capolista. Poi, una partita potenzialmente più alla portata, quella contro il Genoa, ma subito dopo gli uomini di Prandelli giocheranno contro Atalanta, Sassuolo, Hellas Verona e Juventus. Insomma, tutti match decisamente complicati, seppure la Fiorentina sia un’incognita visto che con Prandelli sarà certamente un’altra squadra diverso a quella vista finora. Ecco il calendario completo, con le date e gli orari delle sfide in programma fino a Natale.

CALENDARIO FIORENTINA

Fiorentina-Benevento (22/11/20 ore 20.45)

Milan-Fiorentina (29/11/20 ore 15)

Fiorentina-Genoa (07/12/20 ore 20.45)

Atalanta-Fiorentina (13/12/20 ore 15)

Fiorentina-Sassuolo (16/12/20 ore 20.45)

Fiorentina-Hellas Verona (19/12/20 ore 15)

Juventus-Fiorentina (22/12/20 ore 20.45)

Tra il primo match contro il Benevento e il secondo in programma, quello contro il Milan a San Siro, la squadra Viola del neo-tecnico Prandelli affronterà l’Udinese in Coppa Italia. Un match fondamentale che la Fiorentina non dovrà sbagliare, per andare avanti nella competizione e provare a riportare un trofeo a Firenze che manca da decisamente troppo tempo: