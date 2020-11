CALENDARIO GENOA FINO A NATALE: DIVERSE PARTITE POTENZIALMENTE ALLA PORTATA – Stagione strana, fin qui, quella del Genoa. Anzi, forse sarebbe più giusto usare il termine “sfortunata”: già, il campionato del Grifone è stato fin qui davvero molto complicato, visto che la rosa di Maran è stata fin da subito falcidiata dai numerosi casi di Covid-19. Al virus, poi, si è aggiunta una bella dose di infortuni, ed ora i rosso-blu si trovano in zona retrocessione con soli 5 punti dopo 7 giornate: nonostante i pareggi strappati contro Verona e Sampdoria avessero dato un po’ di fiducia all’ambiente, ora servirà una vera sterzata per evitare di nuovo salvezze prese per i capelli all’ultima giornata. Ecco il calendario completo fino alla sosta invernale.

Calendario Genoa da oggi a Natale: dall’Udinese allo Spezia

Il calendario del Grifone prevede tre partite sulla carta non impossibili, poi i match più proibitivi contro Juventus e Milan, infine le sfide contro le neopromosse Benevento e Spezia. Dopo questa sosta per le Nazionali, il Genoa è atteso dalla partita contro l’Udinese, quindi affronterà il Parma in casa e la Fiorentina in Toscana: i Viola di Prandelli sono un’incognita, ma finora non sono sembrati irresistibili. Ecco il calendario completo, con le date e gli orari delle sfide in programma da qui a Natale.CALENDARIO GENOA

Udinese-Genoa (22/11/20 ore 18)

Genoa-Parma (30/11/20 ore 20.45)

Fiorentina-Genoa (07/12/20 ore 20.45)

Genoa-Juventus (13/12/20 ore 18)

Genoa-Milan (16/12/20 ore 20.45)

Benevento-Genoa (20/12/20 ore 15)

Spezia-Genoa (23/12/20 ore 15)

Tra la partita contro l’Udinese e quella casalinga contro i ducali, il Genoa è atteso da un match fondamentale e molto sentito: si terrà, infatti, un derby di Coppa Italia: Sampdoria-Genoa avrà luogo giovedì 26 novembre 2020, alle ore 17. E’ un match fondamentale per la stagione dei genovesi, perché potrebbe dare una bella iniezione di fiducia ad un ambiente che, negli ultimi anni, è sempre stato intristito ed arrabbiato. Ed ora, forse, è davvero arrivato il momento di una svolta.