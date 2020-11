Calendario Lazio: gli impegni dei biancocelesti in coppa e campionato fino all’Epifania

La Lazio di mister Simone Inzaghi è pronta a ripartire, e dopo la domenica di sosta per le Nazionali, sabato prossimo ricomincerà il suo percorso in campionato sul campo Crotone, ultimo in classifica con due punti. Saranno dodici i match che attendono i biancocelesti fino all’Epifania con nove partite di Serie A, di cui due big match contro il Napoli (in casa) e il Milan (al Meazza) proprio a ridosso del Natale, ma soprattutto ci saranno da disputare tra fine novembre ed inizio dicembre le ultime tre gare del girone F di Champions League decisive per il passaggio agli ottavi di finale. Ricordiamo che Immobile e compagni si trovano al secondo posto con cinque punti (una vittoria e due pareggi) dietro i tedeschi del Borussia Dortmund che ne hanno sei, e davanti a Bruges e Zenit San Pietroburgo rispettivamente al terzo e quarto posto con quattro e un punto.

Calendario Lazio, ecco tutti i match fino all’Epifania

Crotone-Lazio, sabato 21 novembre ore 15 (Sky)

Lazio-Zenit, martedì 24 novembre ore 21 (Sky)

Lazio-Udinese, domenica 29 novembre ore 12:30 (DAZN)

Borussia Dortmund-Lazio, mercoledì 2 dicembre ore 21 (Sky)

Spezia-Lazio, sabato 5 dicembre ore 15 (Sky)

Lazio-Bruges, martedì 8 dicembre ore 18.55 (Sky)

Lazio-Verona, sabato 12 dicembre ore 20:45 (DAZN)

Benevento-Lazio, martedì 15 dicembre ore 20:45 (DAZN)

Lazio-Napoli, domenica 20 dicembre ore 20:45 (Sky)

Milan-Lazio, mercoledì 23 dicembre ore 20:45 (DAZN)



Genoa-Lazio, domenica 3 gennaio ore 15:00 (Sky)

Lazio-Fiorentina, mercoledì 6 gennaio ore 15:00 (DAZN)