CALENDARIO SAMPDORIA FINO A NATALE: INIZIO PIÙ SOFT, POI GARE COMPLICATE – La Sampdoria sta conducendo certamente un campionato più tranquillo rispetto all’anno scorso: di questi tempi, la Samp era in piena zona retrocessione, e Ranieri fu chiamato al posto di Eusebio Di Francesco per salvare la barca che stava affondando. Oggi, invece, la storia è ben diversa, e gli uomini del tecnico romano sono in buona forma, riuscendo anche a fare qualche vittima illustre come l’Atalanta. Adesso che hanno raggiunto il decimo posto, i blucerchiati dovranno mantenere la posizione, e il calendario non è del tutto malevolo: qualche insidia, alcune partite sulla carta proibitive, ma anche sfide più abbordabili.

Calendario Sampdoria fino a Natale: dal Bologna al Sassuolo

Il calendario dei blucerchiati post-sosta Nazionali non è del tutto proibitivo, come detto. La Sampdoria avrà un (ri)avvio non impossibile, con la partita casalinga contro il Bologna. In seguito, la banda di Ranieri andrà a Torino per sfidare i granata, attualmente in crisi ed in grande difficoltà. Due sfide decisamente complicate contro Milan in casa e Napoli al San Paolo, seguita dal match comunque molto ostico a Verona con l’Hellas. Si chiude, poi, con Crotone e Sassuolo, entrambe a Genova. Ecco il calendario completo, con le date e gli orari delle sfide in programma fino a Natale.CALENDARIO SAMPDORIA

Sampdoria-Bologna (22/11/20 ore 15)

Torino-Sampdoria (30/11/20 ore 18.30)

Sampdoria-Milan (06/12/20 ore 20.45)

Napoli-Sampdoria (13/12/20 ore 15)

Hellas Verona-Sampdoria (16/12/20 ore 20.45)

Sampdoria-Crotone (19/12/20 ore 18)

Sampdoria-Sassuolo (23/12/20 ore 20.45)

In mezzo alle sfide contro il Bologna e il Torino, i blucerchiati di Claudio Ranieri saranno attesi da un ulteriore importante incontro: giovedì 26 novembre 2020, alle ore 17, si terrà il derby della Lanterna, valido per il quarto turno di Coppa Italia. Un match fondamentale per la Sampdoria, oltre che un altro splendido capitolo della stracittadina più bella d’Italia: battere i rivali cittadini ed estrometterli dalla Coppa sarebbe davvero una bella soddisfazione per entrambe.