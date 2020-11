CLASSIFICA FOLLOWER INSTAGRAM SERIE A, DOMINA LA JUVENTUS (GRAZIE A CR7) – C’è il campo, il pallone che rotola, la polemica della domenica sera, la moviola e il tifo sugli spalti. Ma c’è anche tutto quel mondo parallelo al calcio, che però risulta fondamentale, del marketing e delle comunicazioni, dei social network e della visibilità online: le società sono ormai aziende, e in quanto tali vivono anche di questo. Proprio per questo motivo, appare ovvio come avere una bella schiera di supporter sui vari canali ufficiali sia importantissimo, anche a livello economico: la fama del brand deve essere curata al massimo. Ci sono club, nella nostra Serie A, che hanno capito come farlo, altri che ci stanno provando, altri ancora possono crescere: ecco la classifica delle nostre squadre italiane dal punto di vista dei followers su Instagram, il principale social network.

Classifica follower Instagram Serie A, le squadre: dominano Juventus e milanesi

La Juve regna abbastanza incontrastata in questo campo: se già primo dell’arrivo di Cr7 c’era una netta superiorità bianconera sotto questo aspetto, l’avvento di Cristiano ha portato milioni di tifosi del campione portoghese a supportare di conseguenza anche la pagina juventina. Seguono a debita distanza Milan e Inter, quindi Napoli, Roma e Lazio. In crescita le pagine Instagram di Fiorentina e Atalanta, seppur per motivi diversi: la Viola grazie all’arrivo di Commisso ed all’esportazione del marchio anche negli States, la Dea grazie agli ottimi risultati sportivi che l’hanno portato anche in Champions League. Vediamo la classifica completa.

CLASSIFICA FOLLOWER INSTAGRAM SERIE A

1. JUVENTUS: 44,2 milioni di follower su IG

2. MILAN: 8,8 milioni

3. INTER: 6 milioni

4. ROMA: 3,5 milioni

5. NAPOLI: 2,4 milioni

6. FIORENTINA: 793 mila

7. LAZIO: 719 mila

8. ATALANTA: 507 mila

9. PARMA: 416 mila

10. CAGLIARI: 307 mila

11. TORINO: 305 mila

12. SAMPDORIA: 222 mila

13. SASSUOLO: 208 mila

14. GENOA: 195 mila

15. UDINESE: 163 mila

16. BOLOGNA: 154 mila

17. HELLAS VERONA: 123 mila

18. BENEVENTO: 95 mila

19. CROTONE: 71 mila

20. SPEZIA: 51 mila

Classifica follower Instagram Serie A, la top 10 dei calciatori

Anche i calciatori, al giorno d’oggi, sono come aziende. E in quanto tali, i loro nomi portano piogge di follower sulle loro pagine Instagram. Ecco la top 10 della Serie sotto questo punto di vista: alcuni nomi sono ovvi, altri un po’ inaspettati.

CLASSIFICA FOLLOWER INSTAGRAM SERIE A (CALCIATORI)

1. RONALDO: 241 milioni di followers su Instagram

2. IBRAHIMOVIC: 44, 9 milioni

3. DYBALA: 40,1 milioni

4. VIDAL: 14 milioni

5. MORATA: 11,7 milioni

6. SANCHEZ: 10,8 milioni

7. BUFFON: 9,5 milioni

8. CUADRADO: 8,5 milioni

9. LUKAKU: 6,3 milioni

10. KHEDIRA: 5,9 milioni