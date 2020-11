Corona attacco choc a CR7: “Sento puzza di sfiga”

Il mondo del web e della tv ritorna a parlare di Fabrizio Corona. Dopo un periodo di silenzio, Corona è diventato nuovamente l’uomo del momento, in particolare l’ex re dei paparazzi ha fatto discutere per l’uscita del suo libro “Come ho inventato l’Italia“, pubblicato dalla casa editrice “La nave di Teseo“. Fabrizio Corona, all’interno della sua biografia, parla di sé, del periodo passato in carcere, della sua malattia per i soldi e racconta storie scottanti su produttori, attori, veline e sportivi. Il linguaggio usato all’interno del libro è quello che ha sempre contraddistinto l’ex paparazzo, quindi diretto, senza giri di parole.

Corona attacca Cristiano Ronaldo

All’interno della sua biografia, Corona, non ha risparmiato nessuno, in particolar modo del mondo dello sport. Sono tantissimi i calciatori citati dall’ex marito di Nina Moric, si passa da Totti ad Inzaghi, da Christian Vieri a Cristiano Ronaldo. Proprio sul numero 7 della Juventus e della nazionale portoghese si è voluto soffermare. Sicuramente attualmente CR7 è uno degli sportivi più invidiati al mondo, sia per la sua carriera stellare nel mondo del calcio, in cui ha abbattuto ogni record che gli si è posto d’avanti, diventando uno dei migliori giocatori della storia, sia perché è la star indiscussa dei social, in particolar modo Instagram, dove conta ben 240 milioni di followers. Numeri da capogiro. Corona a proposito dei calciatori rivela come sia cambiato il suo pensiero, passando ad attaccare proprio Cristiano Ronaldo: “Da piccolo tiravo calci a un pallone per le vie di Catania con la maglia dell’Inter sulla pelle nuda e credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito subito che erano un branco di subumani. Da adolescente avevo creduto nei divi dello spettacolo, nella loro grandezza sovrumana. Quando li ho conosciuti li ho ridimensionati: erano dei microbi. Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga“.

Corona ha sempre fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni, sempre colorite e scurrili, arrivando a paragonare una notte con Malena, famosa pornostar italiana, con CR7: “Prima faccio venire Malena: data la sua professione, scopare con lei era come giocare a calcio con Cristiano Ronaldo“.