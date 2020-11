DAZN Serie A 7a giornata: palinsesto match (anche DAZN1)

DAZN Serie A 7a giornata: Palinsesto e Telecronisti. La nuova stagione di Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della DAZN Serie A proseguono anche durante il primo weekend di novembre con la settima giornata di andata.

Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Parma-Fiorentina, in programma questa sera, sabato 07 novembre, alle ore 20:45 allo Stadio Tardini di Parma. Per Parma e Fiorentina è una stagione di nuove identità: gli emiliani hanno cambiato guida tecnica, affidandosi alle idee e al calcio di Fabio Liverani, mentre i viola hanno mantenuto la stessa guida tecnica, perdendo però il loro leader, Federico Chiesa. Difficile fare pronostici, la partita è aperta: chi avrà la meglio?

DAZN Serie A, le gare trasmesse domenica. Domenica 08 Novembre doppio appuntamento su Dazn. Si parte alle 12:30 con il big match e lunch match dello Stadio Olimpico Lazio-Juventus: lo scorso anno fu la sfida che lanciò la Lazio nella corsa Scudetto, poi naufragata alla ripresa del campionato. Quasi dodici mesi dopo, Lazio e Juve tornano a sfidarsi, con i bianconeri a caccia di nuove certezze. Nella stessa giornata, ma alle 15:00, in programma l’altra sfida Genoa-Roma: trasferta insidiosa per la Roma, che prosegue la sua corsa affrontando il Genoa a Marassi, un campo che però porta bene ai giallorossi, che qui hanno trionfato nello scorso campionato e in cui non perdono contro i rossoblù dalla stagione 2013/14. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il Palinsesto Serie A DAZN relativo alla settima giornata di campionato.



DAZN Serie A 7a giornata: match trasmessi (anche su DAZN1)

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il secondo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il palinsesto delle gare e i telecronisti della 7a giornata DAZN Serie A.

Sabato 07 Novembre 2020

Ore 20.45 Serie A 7a Giornata: Parma vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo Stadio Tardini di Parma

Domenica 08 Novembre 2020

Ore 12.30 Serie A 7a Giornata: Lazio vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.10) dallo Stadio Olimpico di Roma

Ore 15.00 Serie A 7a Giornata: Genoa vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.40) da Marassi di Genova

