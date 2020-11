La Juventus di Andrea Pirlo sta iniziando piano piano a ingranare la marcia giusta in questa Serie A 2020/21. Il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo ha coinciso con le prestazioni migliori sul campo da parte dei bianconeri, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Cagliari, firmata proprio da una doppietta di CR7. Il portoghese è il vero leader di questa squadra, la quale ancora non convince appieno sul piano del gioco espresso in campo. L’avversario che affronteranno i campioni d’Italia quest’oggi sarà il Benevento di Filippo Inzaghi. I giallorossi hanno vinto a Firenze contro la Fiorentina nell’ultima gara di Serie A dopo ben 4 sconfitte consecutive. L’impresa di fare risultato contro la Juventus sembra assai ardua, ma Inzaghi farà di tutto per allestire una squadra in grado di sorprendere CR7 & co. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Benevento-Juventus, streaming e diretta tv Serie A, in programma oggi alle ore 18.

Dove vedere Benevento-Juventus, streaming e diretta tv Serie A

Il match di Serie A, Benevento-Juventus, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti tv della Serie A 2020/21. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet, pc, smart tv o notebook, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio dispositivo con il quale potrete vedere il match. La partita sarà disponibile anche sulla streaming tv di Sky, NOW TV.