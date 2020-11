Dove vedere Lazio Juventus: streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Lazio Juventus, presentazione del match. Domani alle ore 12.30 allo stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà la Juventus di Andrea Pirlo, il match è valido per la 7.a giornata del campionato di Serie A.



I biancocelesti si apprestano ad affrontare questo big match dell’ Olimpico con il morale alto dopo il pareggio in Champions League contro i russi dello Zenit per 1-1, mentre in campionato la squadra di Simone Inzaghi è quinta in classifica con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) in compagnia della Sampdoria ed è reduce dalla pazzesca rimonta ottenuta in casa del Torino vincendo nel recupero per 3-4. I bianconeri, invece, in Champions hanno battuto agevolmente gli ungheresi del Ferencvaros per 1-4, stesso risultato dell’ultima gara di campionato contro lo Spezia che ha consentito alla Juventus di piazzarsi in 3.a posizione con 12 punti (3 vittorie e 3 pareggi) in compagnia dell’Atalanta.

Lazio-Juventus sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, coaudiuvato dai signori Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà il signor Sacchi. Var ed Avar saranno rispettivamente Mazzoleni e Cecconi.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. All: Inzaghi.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi



Dove vedere Lazio Juventus, diretta TV e streaming

Dove vedere Lazio Juventus in tv e streaming. Il match Lazio Juventus, valevole per la 7.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Lazio Juventus sarà visibile anche su DAZN1 (canale 209 di Sky).

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese

Dove vedere Lazio Juventus, i precedenti. I precedenti delle gare giocate a Roma tra Lazio e Juventus sono 75 con il bilancio pendente dalla parte dei bianconeri con 33 vittorie contro le 24 della Lazio, mentre i pareggi sono 18. L’ultimo precedente in campionato, datato 7 dicembre del 2019, ha visto la squadra di Inzaghi battere la Juventus per 3-1.