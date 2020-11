Dove vedere Lazio-Udinese: streaming e diretta TV Sky o DAZN?

Oggi alle ore 12.30 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse), si disputerà il match Lazio-Udinese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. In classifica i biancocelesti si trovano al settimo posto insieme a Napoli ed Atalanta (una gara in più) con 14 punti, mentre i bianconeri sono quint’ultimi a sette punti a +2 sulla zona retrocessione. In settimana la squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto per 3-1 lo Zenit in Champions League ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale, invece quella di Luca Gotti ha perso in casa 1-0 contro la Fiorentina nel quarto turno di Coppa Italia, venendo eliminata dalla manifestazione nazionale.

Sono 40 i precedenti nella capitale, con la Lazio in netto vantaggio per 21-11 con 8 pareggi, per quanto riguarda le reti realizzate anche qui ampio divario (68-44 il parziale); nelle ultime cinque stagioni i romani hanno sempre vinto senza subire nessuna rete.

L’arbitro dell’incontro sarà Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Pagnotta, quarto uomo Prontera. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Banti e Di Vuolo.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto.

Dove vedere Lazio-Udinese, diretta tv e streaming

Il match Lazio-Udinese, in programma oggi alle ore 12.30, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero.

Per guardare l’incontro sarà sufficiente collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali del proprio abbonamento; altrimenti si potrà ricorrere all’app che si può scaricare su dispositivi portatili come tablet e smartphone. Inoltre la gara sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, (canale 209 del decoder Sky, ricordando che la visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021, per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra.

Ricordiamo che la gara dell’Olimpico sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una consolle Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.