La pesantissima sconfitta in Europa League contro il Lilla è stato il primo passo falso del Milan di Stefano Pioli dopo 28 risultati utili consecutivi. La striscia positiva prima o poi doveva essere interrotta, ma nonostante la sconfitta per 3-0 con i francesi, i rossoneri guardano ancora tutti dall’alto verso il basso in Serie A. Al momento, il Milan è al primo posto con 16 punti, uno in meno del Sassuolo di De Zerbi. Sorpresa di questo campionato. Domenica, l’avversario di Ibrahimovic & co. sarà il Verona di Juric. I veneti allenato dal tecnico croato sono al settimo posto in classifica e il rendimento coincide con quello della scorsa stagione. I gialloblu sono addirittura alla pari di Inter e Napoli, rispettivamente al quinto e sesto posto con 11 punti in 6 gare. Una gara dunque senza esclusione di colpi quella che andrà in scena San Siro domenica 8 novembre, ore 20.45. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su dove vedere Milan-Verona in streaming e diretta tv.

Dove vedere Milan-Verona streaming e diretta tv Serie A 2020/21

Il match di Serie A, Milan-Verona, valido per la 7a giornata sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, piattaforma che detiene in esclusiva i diritti del campionato italiano per il 2020/21. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio dispositivo smartphone, tablet, pc o notebook, Sky mette a disposizione degli abbonati l’app Sky Go, facile da scaricare sul proprio dispositivo e che vi permetterà di vedere il match in qualsiasi momento della giornata.