Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in streaming e diretta tv

Oggi alle 18:00 si gioca Roma-Fiorentina, valida per la sesta giornata di Serie A TIM. Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico della capitale. Nei 162 precedenti tra le due formazioni la Roma ha trionfato 54 volte, la Fiorentina 48, mentre 60 sono stati i pareggi. Prima di capire dove vedere Roma-Fiorentina in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa sono noni in classifica (8 punti) e vengono dal pareggio contro il Milan (3-3) e più recentemente dal deludente 0-0 con il CSKA Sofia. Per gli uomini di mister Fonseca la partita di oggi rappresenta un’occasione per dimostrare che la voglia di Europa è presente e per ingranare finalmente la marcia, guadagnando punti in ottica futura. Sono da sottolineare le assenze di Diawara e Calafiori per covid. Gli ospiti occupano il decimo posto in classifica (7 punti) e mister Iachini deve fare i conti con i titolari Ribery e Pezzella fuori per infortuni muscolari. Anche Lirola in forte dubbio. Nel doppio scontro della scorsa stagione di Serie A avevamo assistito a una doppia vittoria dei capitolini per 4-1 e 2-1. L’arbitro della sfida sarà Daniele Orsato; assistenti Bindoni e Prenna; quarto uomo Giua. In sala Var opereranno Calverese e Mondin. Non ci resta che scoprire dove vedere Roma-Fiorentina in streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv

La sfida Roma-Fiorentina avrà luogo nel pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match fa parte delle 7 partite del turno in esclusiva su Sky e i canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (252 del satellite). La telecronaca sarà affidata alla voce di Riccardo Gentile, mentre il commento tecnico a Lorenzo Minotti.

Dove vedere Roma-Fiorentina in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Roma-Fiorentina in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.