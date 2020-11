Dybala come Ronaldo: maniaci del perfezionismo

Ronaldo si sa, è un vero e proprio maniaco del perfezionismo. Non c’è un solo aspetto della sua forma fisica e della sua preparazione che CR7 lasci al caso. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, a seguire le sue orme ci sarebbe Paulo Dybala. L’argentino rimasto fuori dalla scena in questa prima parte di stagione, sembrerebbe star mettendo in atto un piano segreto per tornare più in forma che mai. Al momento la sua condizione sarebbe al 50%. A Torino qualcuno abbasserebbe anche un po’ la percentuale. Ma Dybala non sventola bandiera bianca, al contrario sembra che a parte gli allenamenti alla Continassa, la Joya, come Ronaldo, si dedichi a delle sessioni straordinarie di allenamento una volta tornato a casa. Ma non solo. Un altro tassello fondamentale del programma di Dybala è l’alimentazione: la Joya, infatti, sembrerebbe star ricorrendo all’aiuto di un nutrizionista, che ha pensato per lui una dieta su misura, in grado di tagliare fuori ogni imperfezione. Ad agevolarlo in questo percorso anche dei cuochi personali che quotidianamente si occupano di curare la sua alimentazione in linea con le direttive del nutrizionista.

Insomma, proprio nulla sembrerebbe star venendo lasciato al caso da Dybala, che da Torino si sente tutt’altro che lontano.