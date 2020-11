Il lavoro fatto dalla società Atalanta per quanto concerne la ristrutturazione del Gewiss Stadium di Bergamo è stato impeccabile: dalla Curva Pisani tanto nuova quanto imponente fino ad arrivare al rifacimento completo Tribuna Rinascimento (ex UBI), in piena linea con quelli che erano i progetti iniziali. Ora però serve ultimare la struttura con il seguente passo: la sostituzione della Curva Sud Morosini. Nelle ultime ore sono state rilevate alcune novità sotto tutti i punti di vista: dai lavori dettagliati fino alle tempistiche dettagliate della questione. Analizziamo quello che sarà il programma ipotetico in quel del Gewiss Stadium.

Gewiss Stadium, il programma in Curva Morosini

Secondo le ultime news, i lavori in Curva Morosini partiranno (restrizioni Covid permettendo) verso la primavera 2021. Si procederà con una demolizione del vecchio settore per poi ricostruirlo: ci ritroveremo di fronte ad una struttura simile a quella vista in Curva Pisani. Ci saranno sugli spalti i nuovi seggiolini colorati di blu scuro e bianco (riproponendo quello che sarà il logo della Dea). Infine saranno presenti sia un settore ospiti composto da 1500 posti che il tanto citato parcheggio sotterraneo (comprenderà ben 300 posti auto): contesto molto più complesso che richiederà ulteriore tempo. L’ultimo passo prima di vedere l’intero impianto nel suo nuovo splendore.