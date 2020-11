Un punto di partenza, piccolo, ma sicuramente importante per dare fiducia ad un giocatore che, passo dopo passo, sta recuperando. Josip Ilicic ieri sera ha portato la sua Slovenia alla vittoria contro il Kosovo, siglando alla fine la rete decisiva. Una grande soddisfazione non solo personale, ma anche per tutto il mondo Atalanta che lo ha rivisto sul tabellino dei marcatori dopo otto mesi di attesa (più precisamente da quel famoso poker contro il Valencia negli ottavi di Champions League: prima del lockdown tra marzo e aprile) e speranza di rivederlo a pieno regime all’interno del rettangolo di gioco.

Slovenia-Kosovo: Ilicic trascina la sua squadra in testa al girone

Ieri sera il numero 72 atalantino ha siglato la rete al 94′ minuto su calcio di rigore: un penalty molto importante per la sua Slovenia che, grazie a questo risultato, sale in testa alla classifica con un +2 sulla Grecia. Tale scontro diretto verrà disputato mercoledì 18 novembre dove in palio c’è il primo posto. Come sottolineato nell’introduzione, questo goal di Josip Ilicic è un punto di partenza in vista anche della ripresa del campionato: l’Atalanta ha bisogno anche di lui per continuare a crescere e salire sempre più in alto sia in campionato che in Champions League.