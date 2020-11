Inter DAZN, tre gare dei nerazzurri in streaming

Inter DAZN, tre gare dei nerazzurri in diretta streaming. I ragazzi di Antonio Conte saranno in diretta live streaming sull’app di Perform ben tre volte nelle prossime gare. Ecco tutti gli impegni fino al 13 dicembre in diretta su DAZN.



Inter DAZN, tre sfide dei nerazzurri fino al 13 dicembre

Un mese cruciale per capire il destino dell’Inter di Antonio Conte. Dopo la vittoria sofferta di oggi pomeriggio in casa contro il Torino per 4-2, per i nerazzurri si prospettano tre settimane molto difficili: prima la Champions League contro il Real Madrid, poi la trasferta in casa del Sassuolo primo in classifica ed infine altre tre partite fino al prossimo 13 dicembre. Inssoma, quella con il Torino è stata la prima di una serie di partite che vedrà l’Inter DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. Oltre alla gara di questo pomeriggio, entro i prossimi 30 giorni la piattaforma trasmetterà in diretta live ed in esclusiva anche questi altri match:

Inter-Bologna – sabato 5 dicembre 2020, ore 20.45 (10ª giornata)

Cagliari-Inter – domenica 13 dicembre 2020, ore 12.30 (11ª giornata)

Dunque, abbonandosi oggi per un mese i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguire tre incontri di Lukaku e compagni nei prossimi 30 giorni. Il costo del servizio è di 9,99 euro al mese (attiva ora il tuo abbonamento) ed è comunque possibile fare disdetta in qualunque momento. Tra le altre sfide interessanti ci sono due gare del Milan, due della Lazio, due dell’Atalanta e una della Juventus. Il tutto senza dimenticare le sfide della Serie BKT, della Liga spagnola, della Ligue 1 francese e tanti altri eventi in diretta live streaming, anche sul canale DAZN1 (209 Sky Satellite).

