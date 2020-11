Il danese Christian Eriksen dal gennaio scorso all’Inter sta avendo ancora difficoltà d’inserimento con il tecnico Antonio Conte che non lo vede nei suoi schemi tanto da dargli poco minutaggio e facendolo spesso partire dalla panchina. Rumors provenienti da Milano, dicono che la società nerazzurra vorrebbe già farlo fuori nella prossima sessione di calciomercato, perchè stanca di aspettarlo.

Eriksen, le parole d’incoraggiamento di Lukaku

C’è da dire che in squadra ha molti estimatori, tra i quali il principale è il belga Romelu Lukaku, con i due che ieri sera si sono sfidati nell’ultimo match della Nations League che ha visto la vittoria del Belgio grazie proprio alla doppietta dell’attaccante interista che ha speso parole al miele per il suo collega: “Penso che abbia tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e io voglio aiutarlo a raggiungere questo livello. Non tutti i calciatori si adattano al calcio italiano nello stesso modo, c’è chi ha bisogno di più tempo. Io sono stato fortunato ad essermi ambientato subito. Se impara l’italiano per lui diventerà tutto più semplice. Potrà comunicare meglio con gli altri e dare un miglior contributo alla squadra”.

Chissà se questa parole sproneranno Eriksen, che nel prossimo ciclo di partite fino all’Epifania, dovrà dimostrare una volte per tutte di poter rimanere nell‘Inter e finalmente convincere mister Conte a schierarlo con più continuità.