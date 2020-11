Inter, Ravezzani: “Ecco quali sono le colpe di Conte”

Le ultime tre uscite dell’Inter di Antonio Conte tra Champions League e Serie A hanno deluso le aspettative dei tifosi, con tre pareggi che hanno buttato l’ambiente nello sconforto più totale. L’ultimo in ordine cronologico è il 2-2 a San Siro contro il Parma, con la formazione interista salvata all’ultimo minuto da Perisic. Lo stesso Antonio Conte nel post partita ha effettuato una attenta analisi di cosa non è andato nella match contro i romagnoli: “Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo, non va bene. Ci vuole più cattiveria e determinazione. Se non segni non vinci. Non è la prima volta che accade“. Subito il Direttore Sportivo dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola a fine gara, lamentandosi del mancato rigore assegnato alla compagine nerazzurra che avrebbe potuto cambiare l’evoluzione della partita: “Sono qui per denunciare un vuoto normativo – tuona Marotta-, perché se il Var c’è non può non essere utilizzato. Mi pare molto semplice valutare un rigore come quello non dato a noi ed è giusto che la classe arbitrale faccia più attenzione“.

Chi ha provato a dare una spiegazione al periodo poco incisivo dell’Inter è Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo. Il direttore di Telelombardia ha parlato tramite il suo profilo Twitter, esprimendosi sull’allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Tra le colpe di Conte, oggi, aver spinto per Kolarov e Vidal. Il primo pare proprio sfiorito. Sul secondo è presto per dare giudizi definitivi, ma finora è più quel che ha tolto di quel che ha dato. Vedremo poi come andrà. Conte ha ragione quando dice che i numeri (gol a parte) danno ragione all’Inter. Eppure c’è qualcosa che non torna e che i numeri da soli non esprimono. Sembra mancare soprattutto entusiasmo alla squadra. E a lui. Un ingrediente di cui non si può fare a meno per vincere“.