Juventus, tante assenze: ecco la situazione infortunati

La Juventus è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo. La formazione allenata da Andrea Pirlo inizia così la preparazione per l’ottava giornata di Serie A, che si disputerà sabato sera, alle 2o:45, all’Allianz Stadium contro il Cagliari di mister Eusebio Di Francesco. I bianconeri però dovranno fare i conti con le tantissime assenze dovute agli infortuni, sia rimediati nelle scorse giornate e sia a quelli rimediati con le proprie Nazionali. Ecco di seguito la lista degli infortunati, il comunicato del club bianconero e chi potrebbe recuperare.

Juventus – Il comunicato del club

“Dopo due giorni di pausa riprende la preparazione della Juventus: in attesa dei rientri dei Nazionali, il calendario che attende i ragazzi di Pirlo è intenso, fra Campionato e Champions League. E si parte sabato sera, alle 20.45, contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La squadra dunque è tornata al lavoro al Training Center, focalizzando l’attenzione su possessi palla ed esercitazioni tecnico-tattiche.

Alex Sandro e De Ligt hanno svolto l’intera seduta in gruppo; Leonardo Bonucci segue la riabilitazione a seguito dell’infortunio muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale; Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata in campo”.



Dunque, recupero importante quello di De Ligt in difesa. Infatti, secondo i piani di Andrea Pirlo, il calciatore olandese sarà presente in campo già dal primo minuto visto gli infortuni rimediati da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Al suo fianco ci saranno Danilo e Demiral, mentre Alex Sandro è in ballottaggio con Frabotta per un posto sulla fascia mancina. Da valutare le condizioni di Chiesa e Rabiot, alle presse con problemi muscolari, mentre sarà pronto a subentrare e partirà dalla panchina l’argentino Paulo Dybala.