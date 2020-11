Lazio, classifica marcatori all time Serie A: Immobile agguanta Signori

Ciro Immobile ieri pomeriggio grazie alla rete realizzata sotto il nubifragio di Crotone, è riuscito a raggiungere con 107 gol (si parla di Serie A), un mostro sacro come Giuseppe Signori, attaccante biancoceleste che giocò a Roma dal settembre 1992 al novembre 1997 e che riuscì ad entrare subito nel cuore dei tifosi di tutte l’età; un pò come ha fatto Immobile, che alla quarta stagione nella capitale, ha avuto un feeling speciale con i supporters laziali, grazie alle tanti segnature realizzate e il suo grandissimo impegno in ogni partita.

Ricordiamo che i gol segnati dall’attaccante di Torre Annunziata in totale (comprese le coppe) sono 130 e ormai davanti a lui c’è solamente rimasto un mito come Silvio Piola che realizzò dal 1934 al 1943 la bellezza di 143 reti in Serie A e 149 in totale; se manterrà questa media, il numero 17 biancoceleste riuscirà presumibilmente a superare l’attaccante classe 1913 nato in provincia di Pavia, riscrivendo così la storia del club. Ricordiamo che sotto i due bomber, al quarto posto c’è l’idolo incontrastato della tifoseria biancoceleste, ovvero Giorgio Chinaglia, che nella stagione 1973-74 riuscì a conquistare da grande protagonista il primo scudetto della storia della società capitolina.

Lazio, classifica marcatori all time: la top 10

RETI TOTALI

Silvio Piola: 149

Ciro Immobile: 130

Giuseppe Signori: 127

Giorgio Chinaglia: 122

Bruno Giordano: 108

Tommaso Rocchi: 105

Aldo Puccinelli: 78

Fulvio Bernardini: 73

Dante Filippi: 65

Renzo Garlaschelli: 64

RETI SERIE A

Silvio Piola: 143

Ciro Immobile: 107

Giuseppe Signori: 107

Tommaso Rocchi: 82

Giorgio Chinaglia: 77

Aldo Puccinelli: 75

Bruno Giordano: 68

Miroslav Klose: 54

Renzo Garlaschelli: 49

Goran Pandev: 48