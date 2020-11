Hoedt, scatta la multa per il difensore biancoceleste. Secondo il Messaggero, il difensore olandese Wesley Hoedt ha ripreso il brusco atterraggio della squadra a Crotone nella trasferta di sabato scorso in campionato. Video che é diventato virale anche sui social, difensore olandese che poi é stato redarguito dal ds Tare in mancanza di Angelo Peruzzi. Dunque ora Hoedt dovrà rispondere al regolamento e di conseguenza pagare la multa.

Hoedt multato ma Lotito é al lavoro sull’altro video, quello prima della partenza. Lotito si é rivolto all’ Aeroporto di Fiumicino in merito all’altro video girato da un operatore dell’aeroporto e che risale prima della partenza. E riguardo questo video la società Aeroporti di Roma ha rilasciato un comunicato.

Ecco il comunicato della società Aeroporti di Roma apparso su Twitter: “Riguardo al video sull’aereo della S.S. Lazio, ADR precisa che la registrazione è avvenuta senza autorizzazione e in violazione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati (art. 5.1.3 regolamento di scalo di Fiumicino e 5.1.10 di Ciampino).”

Ecco un altro Tweet della società Aeroporti di Roma: “Al momento, non appare coinvolto alcun dipendente di ADR e sono in corso gli accertamenti per individuare le responsabilità dell’accaduto e, all’esito, adottare i provvedimenti conseguenti”.