PER LOTITO, LUIS ALBERTO ESCLUSO DAI CONVOCATI PER IL CROTONE. MA INZAGHI… – Non sono giorni facili in casa Lazio. Dopo il caos tamponi, dopo la positività al Covid di Immobile, guarito ieri, e quella di Milinkovic, che verosimilmente salterà almeno un paio di match di campionato e e uno di Champions League, si è aggiunto il caso Luis Alberto, che si è espresso in maniera critica contro la società ed il presidente Lotito. La Lazio, in piena emergenza, deve dunque prendere una decisione: integrare comunque lo spagnolo in vista del match con il Crotone, oppure escluderlo come punizione per aver violato il codice etico del club. Ed è scontro tra Lotito e Inzaghi.

Luis Alberto escluso dai convocati per la sfida al Crotone: chi decide?

Innanzitutto, ecco l’antefatto. Lo scandalo legato a Luis Alberto nasce dal fatto che, qualche giorno fa, il presidente Lotito ha annunciato l’acquisto di un aereo ufficiale di squadra, con tanto di colori biancocelesti e logo degli aquilotti. Luis Alberto, alla domanda di un tifoso durante una diretta su Twitch relativa a tale spesa del presidentissimo biancoceleste, ha risposto in maniera secca: “L’ho visto, così tanti soldi spesi… Compra cose, spende cose. Per noi della squadra invece non c’è niente“. Questa risposta non è certo passata inosservata in società, che ha subito preso le distanze dalle parole e dal comportamento del suo numero 10: le scuse del calciatore, arrivate il giorno dopo su Instagram, non sembrano bastare. Infatti, il presidente Lotito avrebbe deciso di invitare caldamente (se non addirittura obbligare) il tecnico laziale Simone Inzaghi a non portarlo a Crotone, dove la Lazio affronterà i pitagorici questo weekend. Il calciatore ha continuato ad allenarsi in gruppo, e Inzaghi sarebbe dell’idea di “chiudere un’occhio” e convocarlo comunque per la trasferta in Calabria. Alla fine, in ogni caso, l’ultima parola spetterà al tecnico: di fatto, è lui a redigere le convocazioni, e quindi continuerà a mediare con la società, nelle figure di Tare e Lotito, per convincere tutti a fare pace con il fantasista. La Lazio ha un disperato bisogno di Luis Alberto, e per i fuoriclasse, a volte, bisogna chiudere un occhio.