La discontinuità lo ha sempre caratterizzato in Serie A, ma in questa nuova stagione dell’Atalanta è uno dei protagonisti più prolifici. Luis Muriel ha riscontrato una crescita non indifferente durante la partenza della Dea tra campionato e Champions League: un rendimento tanto inaspettato quanto fondamentale per le redini dell’attacco nerazzurro. Rapidità, qualità, dribbling e una freddezza sottoporta impeccabile (e non solo dal punto di vista statistico). Il colombiano sta facendo faville, e contro il Crotone ha confermato questa tesi: con lui dal primo minuto, la squadra mette il pilota automatico in fase offensiva.

Con lui dal primo minuto l’Atalanta va a gonfie vele: Muriel cannoniere della squadra con Papu – A Crotone, Muriel ha giocato da prima punta, ma il rendimento delle prime giornate è stato confermato: doppietta che consolida il suo attuale momento di forma. 4 goal in 5 partite, e statisticamente ha sempre fatto goal quando è partito titolare. Un segnale dove dimostra che il colombiano, inserito dal primo minuto, fa la differenza in un’Atalanta che sta facendo un po’ più di fatica. Gasperini sta dando priorità al recupero di Ilicic, accomodando più volte il numero 9 atalantino in panchina. Tempo al tempo, il mister sa quello che fa, però se la Dea ha bisogno di ritrovare quell’equilibrio delle prime giornate, la soluzione è già davanti.