Paolo Ziliani bacchetta Antonio Conte: “E’ lo stesso Conte che nella Juventus”…..

Questa sera l’Inter di mister Antonio Conte è atteso dal match praticamente decisivo per le sorti della qualificazione agli ottavi di Champions League, visto che allo stadio Meazza scenderà in campo contro il Real Madrid; la classifica del gruppo B vede in testa i tedeschi del Borussia Monchengladbach con cinque punti, seguiti dagli ucraini dello Shakthar Donetsk insieme al Real Madrid a quattro, chiudono i nerazzurri a due.

A proposito di questo il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto polemico con il tecnico leccese, questa mattina ha rincarato la dose prendendo spunto dalla conferenza stampa di ieri dove ricordiamo Conte aveva dichiarato a proposito del raggruppamento: “Il nostro è il girone più difficile della Champions League: meritavamo più punti visto le nostre prestazioni”.

Ziliani facendo riferimento alla partecipazione dell’allenatore nerazzurro in Champions League 2013-14, quando sedeva sulla panchina della Juventus ha twittato: “A proposito di Antonio Conte che frigna per essere finito “nel girone più difficile”: è lo stesso Conte che alla Juventus, nel 2013-14, uscì nel girone dopo aver pareggiato col Copenaghen, conquistato 1 punto su 6 contro il Galatasaray e 1 su 6 contro, guarda caso, il Real Madrid“.

Il tutto correlato di tabella con tutti i risultati che sancirono l’eliminazione dei bianconeri che terminarono quel gruppo B al terzo posto, dietro a Real Madrid e Galatasaray retrocedendo così in Europa League. Ovviamente i tifosi nerazzurri sperano che questa volta il finale sia totalmente diverso.

Paolo Ziliani, il suo tweet contro Antonio Conte