Probabili formazioni Fiorentina Benevento: al ‘Franchi’ secondo esordio sulla panchina viola per Cesare Prandelli

Probabili formazioni Fiorentina Benevento, i viola ripartono in panchina da Cesare Prandelli. Domenica all’ ora di pranzo (12.30) la nuova Fiorentina del neo tecnico Cesare Prandelli, che é subentrato all’esonerato Beppe Iachini, affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi per il match dell’8.a giornata del campionato di Serie A.

I viola devono invertire la rotta iniziando a far punti proprio da questo match contro il Benevento ma non sarà facile contro una squadra molto organizzata come i campani che cercano punti per il raggiungimento dell’obiettivo finale, la salvezza. La Fiorentina ha 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno é arrivato il pareggio per 0-0 nella trasferta di Parma che ha portato all’esonero di Iachini. Le ‘streghe’, invece, hanno 6 punti (2 vittorie e 5 sconfitte) ma non vincono in campionato dal 4 ottobre (1-0 al Bologna) e vengono da 4 sconfitte consecutive. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Benevento in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Fiorentina Benevento: Ribery titolare nei viola